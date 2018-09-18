Нефть продолжит расти на фоне геополитической неопределенности

Москва, , 15:43 — REGNUM Организация стран-экспортеров нефти обеспокоена угрозами поставки сырой нефти крупными производителями, такими как Иран. Односторонние санкции США по продаже нефти Ираном, третьим по величине поставщиком ОПЕК, вступают в силу 4 ноября. Экспорт сырой нефти Ирана уже падает, поскольку США готовится обуздать способность Тегерана продавать нефть и участвовать в глобальных финансовых рынках. Иран является «очень важным производителем и экспортером» нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В 2018 году сырая нефть составляет в среднем около $72 за баррель, и цены могут вырасти выше $80, если производители не компенсируют потери поставок от членов ОПЕК в Иране и Венесуэле. Хотя торговые споры и финансовые проблемы в некоторых странах могут повлиять на спрос на сырую нефть. Риски поставок являются более важной проблемой. Венесуэла перекачивает в два раза больше нефти, чем в 2016 году, и ожидает дальнейшего снижения на фоне экономических потрясений», — отметил эксперт.

Саудовская Аравия и Россия привели к тому, что ОПЕК и смежные производители согласились ограничить объемы производства, начиная с января 2017 года, чтобы обуздать перенасыщение. Они изменили курс в июне и пообещали обеспечить адекватность поставок для удовлетворения спроса. Комитет членов ОПЕК и других производителей должен встретиться 23 сентября в Алжире, чтобы проверить соблюдение своих целевых показателей.

«Также стоит учесть, что в декабре ОПЕК планирует принять решение о создании постоянного сотрудничества со смежными производителями. При данной относительно неопределенности ситуации можно наблюдать рост цен на нефть до $79,50 для марки Brent. Для марки WTI коррекция продолжится до $71,00 за баррель», — считает Гасанов.

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