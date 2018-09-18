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Мэрия Воронежа закажет схему организации дорожного движения за 30 млн руб

Экономика

Действующую сегодня схему утвердили пять лет назад

Воронеж, 18 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Мэрия Воронежа закажет выполнение научно-исследовательской работы «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для сети дорог, расположенных в границах городского округа город Воронеж, на период до 2032 года». Распоряжение мэра Воронежа Вадима Кстенина о заключении муниципального контракта опубликовано на сайте администрации города 18 сентября.

В соответствии с документом, исполнитель контракта должен создать единую информационную базу данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Воронеж с учетом развития других муниципальных образований и межселенной территории, расположенных в границах Воронежской городской агломерации. Также должен выполнить исследование по определению оптимальных путей и методов оперативного и перспективного развития систем транспорта муниципального образования городской округ город Воронеж, разработать комплексную схему организации дорожного движения муниципального образования городской округ город Воронеж.

Срок исполнения работ — до 15 ноября 2019 года. Предельная стоимость, определенная муниципальным контрактом, составляет 30 млн рублей, из которых 29,1 млн — средства облбюджета, 900 тыс. — средства муниципального бюджета.

Отметим, что предыдущую комплексную схему организации дорожного движения утвердили пять лет назад, в 2013 году.

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