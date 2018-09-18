Рубль получил нестандартную поддержку

Москва, , 15:37 — REGNUM Главной темой валютных рынков вновь становятся торговые войны. Эта простая, но эффективная тема вовремя пришла на смену факторам повышения дефляционных ожиданий в экономике США и роста цен на нефть. 17 сентября Трамп написал в своем твите, что он уверен в успешности своей тактики торговых войн, и вновь пригрозил введением новых пошлин против некоторых стран. Вопрос об асимметричном ответе Китая, неотвратимость которого при сохраняющемся уровне противостояния для большинства очевидна — будет ли это девальвация юаня, или Пекин начнёт шантажировать Вашингтон намёками на широкие продажи казначейских облигаций США — сейчас является основным для глобальных валютных рынков, поскольку напрямую влияет на силу доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«В этой связи в паре доллар-рубль сегодня, 18 сентября, складывается нетривиальная ситуация: рубль укрепляется на растущем же индексе доллара. После коррекции во вчерашнюю американскую торговую сессию на озабоченности новым раундом торговых войн доллар этим утром вновь укрепился с минимума предыдущей сессии 93,93 до 94,12. Одновременно с этим существенно отскочил от своего психологически важного уровня — отметки 68 за доллар — и российский рубль, который торгуется сегодня на уровне 67,72», — отметил эксперт.

Рубль также укрепляется на деэскалации военной напряжённости в Сирии между Россией и США. Россия накануне, как известно, пообещала не атаковать Идлиб, контролирующийся США, а США в знак ответного уважения первыми сообщили сегодня утром, что они не имеют отношения к сбитию российского транспортника Ил-20 в воздушном пространстве Сирии.

«Кроме того, позитивны общие настроения на российских площадках: хорошую динамику вновь показывают российские акции, что также подстёгивает укрепление отечественной валюты как валюты фондирования. Как следствие, тренд на укрепление может сохраниться какое-то время, но надо иметь в виду, что технический уровень сопротивления в паре доллар-рубль в настоящий момент — 64,80−65,00, ниже которого рубль вряд ли сможет запрыгнуть, даже краткосрочно», — считает Рожанковский.

Читайте также: Чёткой тенденции на укрепление у рубля нет