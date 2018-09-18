В ФАС предостерегли экспертов от высказываний на тему роста цен на хлеб

Москва, , 15:31 — REGNUM Представители Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») и Российского зернового союза (РЗС) получили от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предостережения о недопустимости публичных высказываний о повышении цен на хлеб. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба российского антимонопольного ведомства.

По мнению специалистов ФАС, подобные высказывания могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В ведомстве отметили, что ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков и вице-президент РЗС Александр Корбут в статье газеты «Известия» сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенный из пшеничной муки высшего сорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минсельхоза России заявили, что хороший урожай зерновых, собранный в 2018 году, позволит не только избежать дефицита зерна на внутреннем рынке России, но и направить часть урожая на экспорт.

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