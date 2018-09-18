Силовики в Чувашии закупают ноутбуки, чиновники – планшеты

Чебоксары, , 15:23 — REGNUM В Чувашии региональному МВД понадобились ноутбуки, которые закупаются в рамках оборонного заказа. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Компьютерную технику приобретает МВД по Чувашии. Ведомство объявило о закупке 20 ноутбуков, обозначенных в документации как «портативные ПЭВМ», в рамках «государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения». Средства выделяются из федерального бюджета, начальная цена — 1 369 499 рублей 60 копеек, в среднем стоимость одного ноутбука — 68,5 тыс. рублей.

Согласно техническим характеристикам, диагональ экрана ноутбука должна быть не менее 14 дюймов, количество ядер и потоков — не менее четырёх, рабочая частота — не менее 2ГГц, объем памяти — не менее 4 ГБ. Ноутбук должен иметь не менее двух слотов для установки памяти, два встроенных динамика мощностью не менее 1 Вт каждый, встроенный микрофон с функцией подавления посторонних шумов, веб-камеру разрешением не менее 720p.

Подведомственному минкультуры Чувашии учреждению понадобилось 12 графических планшетов. Их закупает «Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» за счёт целевой субсидии из республиканского бюджета Чувашии в сумме 609 940 рублей. Согласно извещению, начальная стоимость одного планшета определена в сумме 66,1 тыс. рублей, остальных 11 — 49,44 тыс. рублей.

Сама документация с описанием и техническим заданием недоступна.