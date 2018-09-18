«Увеличение пенсионного возраста не создаст дефицита рабочих мест»

Йошкар-Ола, , 15:19 — REGNUM Пенсионную реформу нужно однозначно проводить. Есть твёрдое убеждение, что откладывать её уже некуда, это принципиальная позиция. Происходит значительное снижение числа занятых граждан. Пенсионный фонд РФ не может сам себя содержать. Демографическая ситуация приводит к тому, что число работающих сокращается, а число пенсионеров растет, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Института экономики, управления и финансов Марийского государственного университета Татьяна Сарычева.

По её мнению, при увеличении пенсионного возраста дефицита рабочих мест не будет, потому что из-за демографической ямы 90-х годов сейчас практически некому выходить на работу, работающей молодёжи очень мало. Если было много работающих молодых людей, то пенсионеров можно было бы обеспечить и без пенсионной реформы. В частности, в Марий Эл ранее выпускников школ было порядка 8 тыс. в 2018 году и стен школ вышли чуть более 2 тыс. выпускников, это серьёзная разница. Число работающих граждан также уменьшилось. Сейчас в республике работают более300 тыс. человек, 10 лет их было на 40 тыс. больше, э то очень чувствительная цифра для региона.

«Телеобращение президента РФ Владимира Путина очень стало очень значимым для людей. Он объяснил популярным, доступным языком, что это вынужденная мера, а не от того, что кому-то захотелось. Граждане должны осознавать, что надо поднимать экономику страны, и другой меры просто нет», — высказала свое мнение Сарычева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»