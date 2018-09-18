В Крыму предлагают привлекать подрядчиков к уголовной ответственности

Симферополь, , 15:12 — REGNUM Власти Крыма собираются инициировать внесение изменений в законодательство, которые позволят привлекать к уголовной ответственности подрядчиков, не выполняющих свои обязательства. Об этом 18 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторые подрядчики чувствуют себя слишком вольготно, вводят пять человек, когда надо сто на объекте. Мы, получается, бессильны и ничего не можем сделать. Будем инициировать изменение в законодательстве, чтобы применять к подрядчикам, которые нарушают взятые обязательства, меры уголовной ответственности. Сейчас с ними можно только судиться и на это уходит много времени», — отметил глава РК.

По его мнению, затягивание сроков работ подрядчиками является мошенничеством.

Напомним, по данным крымского правительства, в рамках выполнения ФЦП развития Крыма из-за проблем с подрядчиками не укладываются в сроки сдачи 24 детских сада и две общеобразовательные школы.