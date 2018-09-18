Россельхознадзор в Чувашии взялся за английский язык

Чебоксары, , 14:41 — REGNUM Пока в Чувашии одних служащих планируют направить на изучение современного русского языка, другие будут подтягивать уровень английского языка. Соответствующие конкурсы на оказание услуг опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Чувашии и Ульяновской области объявил открытый конкурс на оказание услуг по обучению иностранному языку. Начальная стоимость составляет 60,8 тыс. рублей.

«Повысить государственным гражданским служащим уровень владения английским языком по результатам прохождения курса.

Сформировать умение излагать свои мысли на английском языке в устной и письменной форме, позволяющие вести деловую переписку на иностранном языке и проводить переговоры с иностранными партнерами. Сформировать навыки правильного произношения и грамматики английского языка. Развить навык общения на иностранном языке в повседневной жизни. Подготовить сотрудников к сдаче международного экзамена», — говорится, в частности, в техническом задании.

Уточняется, что обучение также предполагает изучение специальной лексики, относящейся к деятельности заказчика. Выделенные средства предназначены для обучения одного служащего. Учёба будет очная, с частичным отрывом от прохождения государственной службы.

Направит на обучение своих сотрудников планирует и бюджетное учреждение «Республиканская детская клиническая больница» минздрава Чувашии, которое объявило о намерении провести закупку путем запроса котировок. 27 человек пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии», семь человек — по программе повышения квалификации «Физиология и патология детей раннего возраста». Начальная цена контрактов определена соответственно в сумме 271 169,91 и 32 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года администрация главы Чувашии объявила конкурс на услуги по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих. Речь идёт о программе повышения квалификации «Современный русский язык». Всего планируется направить на учёбу, которая будет проходить очно, 20 человек. Начальная стоимость услуг оценена в 48 384 рублей, средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

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