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Банки могут обязать сообщать о снятии наличных с зарубежных банковских карт

Экономика

Если за страной, где она выпущена, установлено повышенное внимание

Москва, 18 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий банки сообщать о снятии наличных с иностранных банковских карт на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

По предложению авторов законопроекта, банки, через чьи банкоматы граждане снимают средства с иностранных банковских карт, должны сообщать в Росфинмониторинг данные о всех операциях обналичивания средств. Такие нормы коснуться карт, выпущенных в банках стран, которые попадут в «зону повышенного внимания». Какие именно страны войдут в этот список, должен будет определить Росфинмониторинг.

Нововведение позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, считают в правительстве.

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