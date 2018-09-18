Банки могут обязать сообщать о снятии наличных с зарубежных банковских карт

Москва, , 14:39 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий банки сообщать о снятии наличных с иностранных банковских карт на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

По предложению авторов законопроекта, банки, через чьи банкоматы граждане снимают средства с иностранных банковских карт, должны сообщать в Росфинмониторинг данные о всех операциях обналичивания средств. Такие нормы коснуться карт, выпущенных в банках стран, которые попадут в «зону повышенного внимания». Какие именно страны войдут в этот список, должен будет определить Росфинмониторинг.

Нововведение позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, считают в правительстве.