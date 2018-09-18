Иностранцы предпочитают вкладывать инвестиции в горнорудную сферу Киргизии

Бишкек, , 14:29 — REGNUM В январе — июне 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии сократился на 33,2% и составил лишь $247 млн (16,8 млрд рублей), в то время как в первой половине 2017 года этот показатель был равен $369,5 млн (около 25,2 млрд рублей), пишет«Tazabek».

Наиболее активно зарубежные инвесторы вкладывали деньги в сферу добычи полезных ископаемых $68,6 млн (более 4,6 млрд рублей) или 27,8% от общего объема инвестиций и в геологоразведку — $48,5 млн (3,3 млрд рублей) или 19,6% от общего объема инвестиций.

Также большой популярностью у иностранных инвесторов пользовались обрабатывающие производства, в которые они вложили $39,7 млн (2,7 млрд рублей) или 16,1% от общего объема инвестиций, сфера финансового посредничества — $29 млн (более 1,9 млрд рублей) или 11,7% от общего объема инвестиций, сфера информации и связи — $22,1 млн (1,5 млрд рублей) или 9% от общего объема инвестиций.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал в Киргизии составил 144,7 млрд сомов (около 142,5 млрд рублей по текущему курсу). Это больше показателя 2016 годом на 6,2%.

Отметим, что самым крупным зарубежным инвестором киргизстанские власти называют Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций в эконогмику Киргизии.