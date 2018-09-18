Депутаты Верховной рады захотели ездить на электромобилях

Киев, , 14:28 — REGNUM Тендер на покупку шести электромобилей объявила автобаза управления делами аппарата Верховной рады, сообщают 18 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, Верховная рада хочет обзавестись электромобилями Hyundai Ioning Electric или их аналогами 2018 года выпуска за 5,4 млн гривен ($190 тыс.). При этом автомобиль должен быть новый, с климат и круиз-контролем, бортовым компьютером, кожаной отделкой руля, обогревом заднего стекла и другими технологическими излишествами. Запас хода у такого автомобиля должен быть не менее 200 км.

Напомним, ранее миссия ЕС передала 30 подержанных автомобилей Nissan украинской полиции вместе с 230 новыми компьютерами.

Читайте развитие сюжета: Фото: компания Audi представила в США электрокроссовер E-tron