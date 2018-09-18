«В пенсионной реформе рубль можно заменить на бесплатные услуги»

Ставрополь, , 14:27 — REGNUM Законопроект о повышении пенсионного возраста не доработан. Последние поправки, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, неплохо дополняют законопроект, но документ слишком сырой, чтобы его так быстро принимать. Это будет болезненный переход, перспективы которого неясны. Большинство пособий и льгот были прописаны в законе и ранее, просто мало кто о них знал и ими пользовался, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель молодежной региональной общественной спортивной организации Ставропольского края «Центр Паркура «Оффбитс» Валентин Работенко.

«Такого роста пенсий, который обещают, не будет, потому что не проработан механизм социальной поддержки, не разработан комплекс льготных мер, нет преференций, которые могли заменить рубль, то есть деньги можно заменить на бесплатные услуги. Например, ежегодно предоставлять бесплатную путевку в санаторий, туристическую путевку в другой город, бесплатный проезд на транспорте и др, потому что он действует для пенсионеров только в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах, в остальных городах такой бесплатной услуги нет», — пояснил эксперт.

Если на такой достаточно большой срок поднимать пенсионный возраст, то нужно сначала проработать тему льготного поощрения, продумать, какие услуги могут заменить рубль, чтобы люди меньше тратили и понимали, что тратиться не надо, а можно воспользоваться бесплатной услугой. Должна действовать система скидок на технику, лекарства и другие товары. В этом случае переходный период был бы намного мягче, обоснованнее и легче для людей. Было бы понятно, что люди предпенсионнного возраста теряют в деньгах, не получая в ранее установленный срок пенсию, но могут воспользоваться широким спектром бесплатных услуг.

«Надо было разработать пакет бесплатных льгот и услуг, и только после этого повышать пенсионный возраст. Либо делать это одновременно и правительствам субъектов РФ спускать указания, чтобы они навели порядок в этом направлении согласно указу президента РФ. Это должна быть, действительно, реформа для пенсионеров, которая ведет к росту продолжительности жизни пенсионеров», — высказал свое мнение Работенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»