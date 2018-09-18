Полигон «Красный бор» привлек внимание секретаря Совбеза РФ

Нарьян-Мар, , 14:20 — REGNUM Минприроды России и правительство Санкт-Петербурга должны немедленно улучшить экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный бор» в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Нарьян-Маре.

По словам Патрушева, на сегодняшний день на полигоне, на котором накопилось порядка 2 млн тонн токсичных промышленных отходов сложилась критическая экологическая ситуация. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что до сих пор организационно-правовое положение полигона «Красный бор» не определено, и необходимые мероприятия не включены в программу по охране окружающей среды.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября появилась информация, что полигон «Красный Бор» в Ленинградской области попал в список объектов, ликвидацию экологического ущерба от которых профинансирует государство в рамках национального проекта «Экология».

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