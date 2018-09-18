Власти Крыма заговорили о возвращении «Крымского титана» в госсобственность

Армянск, Крым, , 14:08 — REGNUM Если собственник «Крымского титана» самостоятельно не ликвидирует последствия загрязнения окружающей среды, власти Республики Крым рассмотрят вопрос перехода завода в собственность государства. Об этом 18 сентября журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что ликвидацией последствий должен заниматься собственник предприятия, из-за которого они произошли… Если собственник материально не в состоянии это делать и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе и о принятии завода в государственную собственность Республики Крым. Мы не собираемся тратить за частников средства и вкладывать их без понятной перспективы», — подчеркнул глава РК.

По его словам, сейчас главное понять, имело ли предприятие и те, кто отвечает за состояние окружающей среды, возможность спрогнозировать эту ситуацию и предупредить органы государственной власти о происходящем.

«Исследованием проб воздуха, воды и почвы занимаются лучшие российские учёные. В причинах происшествия разбираются прокуратура и следком, которые дадут правовую оценку происходящему», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители Армянска стали жаловаться на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. 4 сентября власти республики сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, поскольку из кислотонакопителя завода «Крымский титан произошёл выброс. Работа предприятия, которое принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, была приостановлена, а из города эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

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