Почти 600 жителей Карачаево-Черкесии отключили от энергоснабжения

Черкесск, , 14:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала 2018 года были наказаны за злостное нарушение платежной дисциплины 599 должников. Наибольшее их число проживает в Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Карачаевском районах, где от питающей линии отрезаны 332 абонента-должника, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Общая задолженность отключенных абонентов составляла более 5,8 млн рублей. Из них 3,5 млн рублей — долги физлиц. Еще свыше 2,3 млн рублей — задолженность 38 потребителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Всего за почти девять месяцев 2018 года в Карачаево-Черкесии было подано более 13 тыс. заявок на отключение. Общая задолженность составляла свыше 45,8 млн рублей. Из этой суммы почти 34 млн рублей накопили физические лица. Более 95% неплательщиков поспешили оплатить свои долги, не желая оставаться без света.

Как отметили энергетики, в целом в Карачаево-Черкесии в последние годы наметилась тенденция к улучшению платежной дисциплины потребителей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество отключённых от света должников снизилось почти на 40%, а по сравнению с 2016 годом — почти в 2,5 раза.

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