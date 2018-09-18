Внедрение роботов не лишит людей работы, а лишь изменит ее

Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Автоматизация процессов и внедрение робототехники скорее изменит структуру рынка труда, чем оставит людей без работы, к тому же в России по ряду причин работодатели предпочитают живых людей роботам, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 сентября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя информацию о возможном резком сокращении количества рабочих мест из-за автоматизации процессов.

Как сообщалось ранее, в докладе «Будущее рабочих мест 2018», опубликованном Всемирным экономическим форумом и Strategy Partners, прогнозируется, что автоматизация процессов уже к 2020 году приведет к сокращению 75 млн рабочих мест в мире, но это не приведет к росту безработицы, потому что новых рабочих мест будет создано еще больше.

Партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных в свою очередь отметил, что ввиду внедрения робототехники и автоматизации процессов труда в России в ближайшие годы может остаться без работы до 30% персонала.

Это чрезмерно радикальный прогноз. Произойдет изменение структуры рабочих мест — одни исчезнут, другие появятся. Но это не значит, что люди останутся без работы. Они ее поменяют. И в большинстве случаев — не меняя сферу своей деятельности.

К примеру, сейчас в гипермаркетах большая часть сотрудников занимается размещением товаров в торговых залах. Когда это начнут делать роботы, понадобятся люди, которые будут управлять роботами.

К тому же исчезать будут зачастую те рабочие места, которые заняты гражданами пенсионного и предпенсионного возраста. Они будут выходить на пенсию, а вслед за ними «выйдет на пенсию» и их специальность.

Можно прогнозировать переход людей с не самой высокой квалификацией в сферу обслуживания. В прошлом они работали, условно говоря, на заводе, а в ближайшем будущем будут заниматься обслуживанием других людей.

Экономическая ситуация не благоприятствует стремительному замещению роботами людей. Везде, где можно сохранить людей, их сохранят, потому что это выгоднее. Перемены начнутся тогда, когда сами граждане начнут отказываться от таких рабочих мест. В обозримом будущем это маловероятно.