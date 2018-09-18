УФАС РФ анонсировал возбуждение новых картельных дел в Дагестане

Махачкала, , 13:54 — REGNUM В Дагестане в скором времени могут появиться еще несколько уголовных дел, связанных с деятельностью картелей. Об этом заявил глава управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев. Он не уточнил, в каких сферах. По словам чиновника, это будут еще два-три дела.

Всего, по данным заместителя главы ФАС России Андрея Цариковского, в Дагестане до 30% торгов проводится при картельном сговоре, пишет ТАСС. Масштабы картельного сговора в республике, как отметил чиновник, очень велики.

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Напомним, в Дагестане в начале 2018 года была проведена масштабная проверка силами федерального управления ФАС. При этом было выявлено два картеля, которые незаконно заработали более 25 млн рублей. По результатам проверки возбуждено два дела о картельном сговоре — на 7 млрд рублей в сфере фармацевтики и на 17 млрд рублей в области дорожного строительства.