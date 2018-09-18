Эксперт: Узбекистану нужны малые нефтяные предприятия

Ташкент, , 13:51 — REGNUM Узбекистану необходимо обратить внимание на мировой опыт развития малых нефтяных предприятий, в том числе в России, сообщает 18 сентября издание «Народное слово» со ссылкой на доктора технических наук Азамжона Закирова.

По его словам, Узбекистану стоит обратить внимание на мировой опыт организации добычи нефти с помощью малых предприятий. Крупным компаниям неинтересны месторождения с малыми запасами сырья.

Ученый считает, что малые предприятия более мобильны и гибки в управлении, а связь между руководителями и подчиненными более тесная. Закиров посоветовал рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о создании малых нефтяных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября специалисты Азиатского банка развития (АБР) и АО «Узбекнефтегаза» обсудили оказание технического содействия для корпоративной трансформации нефтегазовой компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты АБР помогут Узбекистану трансформировать АО «Узбекнефтегаз»