В Перми отсрочили начало отопительного сезона

Пермь, , 13:49 — REGNUM В Перми отопительный сезон начнётся с 20 сентября. Сначала теплоснабжение включат на социальных объектах, а затем в жилой фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов. Однако в Перми сложилась традиция запускать тепло раньше установленных сроков.

Стоит отметить, что в августе во время заседания штаба по подготовке муниципалитета к отопительному сезону говорилось о том, что в планах запуск тепла с 15 сентября. К осенне-зимнему периодупредстояло подготовить более 6 тысяч домов, 280 социальных объектов, более 1 тысячи км тепловых сетей, 390 центрально-тепловых пунктов, 53 котельные.