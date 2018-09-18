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В Перми отсрочили начало отопительного сезона

Экономика

В августе чиновники заявили о старте отопительного сезона с 15 сентября, сейчас речь о пуске тепла с 20 сентября

Пермь, 18 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  В Перми отопительный сезон начнётся с 20 сентября. Сначала теплоснабжение включат на социальных объектах, а затем в жилой фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов. Однако в Перми сложилась традиция запускать тепло раньше установленных сроков.

Стоит отметить, что в августе во время заседания штаба по подготовке муниципалитета к отопительному сезону говорилось о том, что в планах запуск тепла с 15 сентября. К осенне-зимнему периодупредстояло подготовить более 6 тысяч домов, 280 социальных объектов, более 1 тысячи км тепловых сетей, 390 центрально-тепловых пунктов, 53 котельные.

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Отопительный сезон
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