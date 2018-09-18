Вторник, 18 Сентября 2018 года
13:58:45 МСК

Банковскую комиссию за услуги ТГК-2 в Ярославле взимать не будут

Экономика

Расходы возьмут на себя энергетики

Банковскую комиссию за услуги ТГК-2 в Ярославле взимать не будут
Иллюстрация: Pixabay.com
Квитанция

Ярославль, 18 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  Банковская комиссия за отопление и горячее водоснабжение для жителей Кировского и Дзержинского районов Ярославля взиматься не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре жителей двух районов города предупредили о том, что при оплате услуг ТГК-2 будет взиматься банковская комиссия. Это связано с переходом компании на прямые договоры с жителями. Ранее банковская комиссия была заложена в плате за «Содержание и ремонт жилья» и управляющие компании компенсировали энергетикам эти затраты.

Однако после перехода на прямые договоры управляющие компании отказались это делать. В связи с чем ТГК-2 предупредила, что при оплате в банках и на почте с жителей будет взиматься комиссия. В конфликт вмешались власти города и области.

С 18 сентября в банках не будут брать комиссию при расчетах за горячую воду и отопление. Данные расходы взяла на себя ТГК-2. Решение было принято по итогам обсуждений при участии руководителей области и города и представителей ТГК-2», — сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

В случае, если банки все-таки будут требовать комиссию, городские власти предлагают жителям жаловаться по телефонам, указанным в квитанциях.

Читайте ранее в этом сюжете: Kто оплатит банковскую комиссию в Ярославле?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение тарифов на услуги ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить