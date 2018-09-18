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Медведев призвал не допустить резкого роста цен на топливо

Экономика

При неконтролируемой динамике цен придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты

Сочи, Краснодарский край, 18 сентября 2018, 13:43 — REGNUM  В России нельзя допустить повторения ситуации весны 2018 года с резким ростом цен на топливо, заявил 18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по стимулированию добычи нефти в Сочи.

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий (роста цен на топливо) допустить нельзя», — заявил Медведев.

По его словам, при неконтролируемой динамике цен придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подтверждаются худшие опасения по поводу возможного роста цены бензина и горюче-смазочных материалов. Как и весной 2018 года, когда случился их резкий рост, новый кризис может быть спровоцирован теми же причинами: ослаблением рубля и растущей ценой мировой нефти.

Читайте подробнее: На пороге нового кризиса: что происходит с ценами на бензин в регионах

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Бензиновый ажиотаж
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