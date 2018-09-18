В ЛНР хлеб в 1,5 раза дешевле, чем на Украине

Луганск, , 13:42 — REGNUM Ряд социальных продуктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) стоит дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях Луганской области, сообщает 18 сентября «Луганский информационный центр».

По данным министерства промышленности и торговли ЛНР, стоимость вареной колбасы в республике на 32,8% ниже, чем на Украине, творог — на 28,1% дешевле, говядина и свинина — на 10,9%. Хлеб из муки высшего сорта в ЛНР дешевле на 55,1%, чем на Украине, хлеб из ржаной муки — на 50,9%, подсолнечное масло — на 24,6%. Кроме этого в республике дешевле пшеничная мука, сало, макароны, гречка, молоко, яйца и другие продукты.

Напомним, в августе 2018 года на Украине подорожали 65% продуктов по сравнению с июлем.

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