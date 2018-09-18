Власти Италии: уровень государственных инвестиций вернется к 3% ВВП

Рим, , 13:31 — REGNUM Власти Италии намерены восстановить уровень государственных инвестиций, который в последние годы снизился на 30%, заявил во вторник, 18 сентября, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает информагентство Ansa.

Уровень государственных инвестиций в экономику уже в краткосрочной перспективе должен составлять около 3% ВВП, отметил министр.

Коалиционное правительство Италии обсуждает проект бюджета на 2019 год. В числе основных задач — снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства» и унификация ставок налога на доходы физических лиц.

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