Расходы бюджета Киргизии на социальную сферу превышают 44 млрд рублей

Бишкек, , 13:31 — REGNUM В январе — августе 2018 года расходы республиканского бюджета Киргизии превысили 79 млрд сомов (более 77,8 млрд рублей), что меньше запланированного на 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Большая часть из этих денег направлена на нужды социальной сферы, расходы на нее достигли 45,4 млрд сомов (свыше 44,7 млрд рублей) или 57,4% от общей суммы бюджетных трат. На втором месте оказались расходы на государственные службы — 23,6 млрд сомов (более 23,2 млрд рублей) или 29,8% от общей суммы бюджетных трат.

Затем следуют расходы на экономические вопросы — 8,2 млрд сомов (около 8,1 млрд рублей) или 10,4% от общей суммы бюджетных трат, на жилищно-коммунальные услуги — 1,4 млрд сомов (более 1,3 млрд рублей) или 1,8% от общей суммы бюджетных трат, а также на охрану окружающей среды — более 0,4 млрд сомов (0,4 млрд рублей) или 0,5% от общей суммы бюджетных трат.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, доходы государственного бюджета Киргизии в январе — августе 2018 года превысили 94,2 млрд сомов (более 92,8 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (137,8 млрд рублей по текущему курсу), а расходы составили более 140,6 млрд сомов (138,4 млрд рублей). Таким образом, дефицит казны в минувшем году превысил 0,6 млрд сомов (около 0,6 млрд рублей).