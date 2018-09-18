В Брянске планируют построить дорогу с укрепляющей дамбой

Брянск, , 13:19 — REGNUM В Брянске планируют начать строительство автодороги «Брянск-I — Брянск-II» протяженностью в 5,4 км, которая должна уменьшить число автомобилей в центре города. Как сообщила 18 сентября пресс-служба правительства Брянской области, стоимость первого этапа строительства (2019−2021 года) составляет более 2 млрд рублей.

Дорога должна включить в себя укрепляющую дамбу. Кроме того, планируется строительство транспортной кольцевой развязки, которая соединит четыре района города, разделенных рекой Десна, а также выходы на магистральные дороги и мост.

«Строительство автодороги позволит ликвидировать заторы на центральных автомагистралях, оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта, снизить загазованность города. Кроме того, во время половодья реки Десна новое сооружение послужит надежной защитой населения и нескольких тысяч частных домовладений и городских построек от затопления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вопрос строительства 11 сентября губернатор Александр Богомаз обсудил с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. По данным пресс-службы, премьер-министр принял решение выделить на строительство дороги деньги из федерального бюджета на условиях софинансирования из региональной казны.