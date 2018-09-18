Из-за непогоды Тува лишилась пяти тысяч тонн пшеницы

Кызыл, , 13:19 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий Тува недоберёт около пяти тысяч тонн пшеницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, хозяйства Пий-Хемского и Каа-Хемского районов летом 2018 года пострадали от града: погибли всходы на площади более 430 га. Больше остальных пострадали три крестьянско-фермерских хозяйства, им нанесён ущерб почти на 2 млн рублей.

При этом есть у Тувы и успехи. По информации профильного министерства, средняя урожайность зерновых культур в республике составила 15,6 центнера с гектара. Это вдвое больше, чем в 2017 году. Такая информация была озвучена 17 сентября в правительстве Тувы в ходе подведения промежуточных итогов уборочной кампании.

В целом к 17 сентября по республике убрано 24% зерновых с площади 2,3 тысячи га, в том числе пшеницы — 3,45 тысячи тонн. Завершается уборка картофеля и овощей (убраны на 82 и 94% площадей соответственно).

Кроме того, заготовлено почти 218 тысяч тонн кормов — 96% от плана.

Напомним, по данным Красноярскстата, по состоянию на 1 ноября 2017 года сельскохозяйственные организации Тувы намолотили 2834,1 тонны зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе. Это на 39,6% больше, чем на 1 ноября 2016 года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур тогда составила 8,3 центнера с гектара (на 1 ноября 2016 года — 8,2 центнера).