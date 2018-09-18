«Задача пенсионной реформы — учесть интересы и государства, и народа»

Ставрополь, , 13:08 — REGNUM Проводить пенсионную реформу нужно. Сейчас некоторые моменты законопроекта о повышении пенсионного возраста обсуждаются и уточняются, вносится много поправок. В том первоначальном, более жёстком виде он принят не будет, это хорошо, хочется надеяться, что будет учтено мнение народа. Тем более, что с конструктивными предложениями выступил президент РФ Владимир Путин, это обращение смягчило отношение людей в повышению пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по общим вопросам ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» Татьяна Семенова.

В образовании люди пенсионного возраста продолжают работать не только из-за денег, но и потому что наблюдается недостаток в кадрах, особенно они востребованы на селе. Молодые педагоги неохотно едут работать в сельскую местность, а если и приезжают, то быстро уезжают обратно. Поэтому вся нагрузка ложится на плечи возрастных педагогов. При этом ими тяжело воспринимаются информационные технологии, поэтому для них нужно проводить курсы обучения, чтобы они могли идти в ногу со временем.

«Сейчас законопроект о повышении пенсионного возраста активно обсуждают регионы. Есть надежда, что льготы на региональном и муниципальном уровне останутся. При проведении пенсионной реформы должны быть учтены и интересы государства, и интересы народа», — высказала свое мнение Семенова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»