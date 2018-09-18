Медведев расширил число участников проекта tax free

Москва, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень магазинов, принимающих участие проекте по tax free. Постановление опубликовано на сайте правительства 18 сентября.

Покупки в магазинах tax free выгодны для иностранцев — они могут получить компенсацию по НДС при выезде с территории России. Для этого нужно, чтобы страна их постоянного проживания не входила в ЕАЭС. Проект является пилотным и реализуется в нескольких регионах, но планируется, что в 2019 году охватит всю Россию.

Льготные условия действуют при приобретении продуктов питания, одежды, ювелирных украшений, книг и лекарств, при этом нужно, чтобы все товары были куплены в течение одного дня на сумму от 10 тыс. рублей.

Согласно документу, в перечень объектов розничной торговли вошли магазины Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке.