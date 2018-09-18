Ленобласть определила единый тариф на утилизацию мусора

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:05 — REGNUM Тариф за вывоз и утилизацию одной тонны мусора в Ленинградской области составит 4728 рублей. Он начнет действовать с 1 января 2019 года сроком на один год. В дальнейшем тариф будет устанавливаться на трехлетний срок.

Как сообщили 18 сентября в пресс-службе областного правительства, именно этот тариф будет применяться для оценки услуг регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, который приступит к работе с нового года.

Как напоминаетИА REGNUM, правительство Ленинградской области в апреле 2018 года определило регионального оператора по обращению с ТКО: им стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области». Компания создана в 2008 году, четверть акций АО принадлежит Ленобласти.

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В июле правительство Ленинградской области утвердило правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона. Согласно им, региональный оператор работает в соответствии с региональной программой обращения с отходами и соответствующей территориальной схемой.

Ранее для каждого «мусорного» оператора в регионе устанавливался отдельный тариф, в связи с чем стоимость вывоза мусора в разных районах Ленобласти существенно отличалась.

Власти региона рассчитывают, что появление единого оператора улучшит экологическую обстановку, поможет решению проблемы незаконных свалок, внедрению системы раздельного сбора отходов.

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