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Воронежский авиазавод заморозил допэмиссию на 5,5 млрд рублей

Экономика

Сроки приостановки не уточняются

Воронеж, 18 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  Дополнительная эмиссия ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) приостановлена решением Совета директоров завода, принятым 17 сентября. Размещение ценных бумаг приостановлено уже с 17 сентября.

Сроки приостановки допэмиссии не называются.

«Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети интернет не допускается», — говорится в сообщении.

Отметим, что решение об увеличении уставного капитала ВАСО за счет дополнительного выпуска ценных бумаг было принято в апреле этого года: тогда было решено выпустить 116,6 млн штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 40 рублей и ценой размещения 47 рублей за штуку. Завершение размещения было запланировано на 1 октября. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, еще 1,32 млрд рублей предприятие должно получить от правительства РФ на реализацию проекта широкофюзеляжного пассажирского Ил-96−400М — постановление Дмитрий Медведев подписал в конце июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство выделит ещё 1,32 млрд рублей на производство Ил-96-400М

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Авиастроение
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