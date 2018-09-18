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На Украине обязали нефтегазовые компании отчитываться о своей деятельности

Экономика

Соответствующий закон была принят парламентом

Киев, 18 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  Закон, обязывающий нефтегазовые компании раскрывать информацию о своей деятельности, приняла Верховная рада, сообщает 18 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, за закон проголосовали 244 депутата при 226 минимально требуемых голосов за принятие законопроекта. Принятый закон обязывает добывающие компании раскрывать информацию о своей деятельности. Заместитель главы комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова отметила, что закон позволит внедрить на Украине стандарт «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» (EITI).

Напомним, EITI — глобальный стандарт управления добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Стандарт усиливает подотчетность добывающих компаний правительству.

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Газодобыча и транспортировка газа
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