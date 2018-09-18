Для нефти актуально снижения экспорта из Ирана

Москва, , 12:40 — REGNUM Тема снижения экспорта нефти из Ирана, по-прежнему остается актуальной и является основным фактом для роста нефтяных котировок. По данным Bloomberg экспорт иранской нефти упал примерно на 35% с апреля 2018 года. Согласно данным, полученным из источников Reuters, Индия нарастила импорт нефти из Ирана до уровня 658 тыс. баррелей в сутки в апреле-августе, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие предприятия страны по максимуму перед вступлением в силу санкционных ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«8 сентября составлялась встреча министра энергетики РФ Александр Новак с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом на традиционной встрече в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министры подтвердили готовность своевременно реагировать на изменения мирового рынка нефти для обеспечения стабильности в любых условиях. 22—23 сентября министры ОПЕК+ встретятся в Алжире, чтобы обсудить текущее состояние нефтяного рынка и результаты сделки по сокращению добычи», — отметил эксперт.

Драйвером для снижения цен на нефтяном рынке явилась статистика опубликованная 14 сентября от Baker Hughes. Согласно опубликованным данным, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до уровня 867 уст. (+7). В это же время в Канаде количество буровых выросло до 148 уст. (+15). Годом ранее в это же время было 112 установок.

«Сегодня, 18 сентября, в 23:30 по мск выйдут данные по недельным запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Сейчас нефть марки WTI торгуется на уровне $68,50 за баррель откуда возможен рост цены до $70, а нефть марки Brent будет дорожать до $80 за баррель», — считает Лисицын.

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