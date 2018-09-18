К проверкам состояния ставропольских дорог подключат ОНФ

Ставрополь, , 12:25 — REGNUM К проверкам исполнения ремонтно-строительных работ на дорогах Ставропольского края привлекут представителей ОНФ. Как сообщила пресс-служба правительства края, такую рекомендацию дал профильным министерствам губернатор Владимир Владимиров на совещании 17 сентября. На совещании обсуждалось качество исполнения ремонта и строительства дорог — глава региона призвал ужесточить контроль за ним.

«Бывают нерадивые подрядчики, всплывают недоделки. Важно их вовремя выявлять и устранять. Мы обязаны это делать», — отметил он.

Отметим, на 2018 год на ремонт дорог в Ставропольском крае было заявлено более 8 млрд рублей. Между тем, в соответствии с «Картой убитых дорог», составленной ОНФ, на территории Ставропольского края числится 128 автодорог, нуждающихся в ремонте, протяженность — 91 км. 36 дорог, отмеченных на карте, отремонтировано.