Киев, , 12:20 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и Киев договорились о постепенном повышении цены на газ для населения, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, Украина согласилась повысить тарифы на газ до конечного уровня к апрелю 2020 года. Однако скорость роста цен пока неизвестна и уточняется.

Напомним, после государственного переворота киевская хунта заключила с МВФ соглашение о финансировании в размере $17,5 млрд до 2019 года. Однако в ходе выполнения программы Украина не смогла соблюсти все условия фонда и получила на данный момент только $8,7 млрд. Чтобы получить очередной транш, Киев должен создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ для населения.