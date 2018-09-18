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Киев согласился поднять цены на газ для населения по требованию МВФ

Экономика

Цены будут подняты к апрелю 2019 года

Киев, 18 сентября 2018, 12:20 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) и Киев договорились о постепенном повышении цены на газ для населения, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, Украина согласилась повысить тарифы на газ до конечного уровня к апрелю 2020 года. Однако скорость роста цен пока неизвестна и уточняется.

Напомним, после государственного переворота киевская хунта заключила с МВФ соглашение о финансировании в размере $17,5 млрд до 2019 года. Однако в ходе выполнения программы Украина не смогла соблюсти все условия фонда и получила на данный момент только $8,7 млрд. Чтобы получить очередной транш, Киев должен создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ для населения.

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Украина и МВФ
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