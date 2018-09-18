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Госдума не стала запрещать промоакции на алкоголь

Экономика

Роспотребнадзор — за

Москва, 18 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  Госдума не стала запрещать промоакции при продаже алкогольной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, соответствующие поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя нижняя палата парламента отклонила при обсуждении в первом чтении.

Законопроектом, предложенным депутатом от ЛДПР, предусматривается запрет стимулирования продажи алкогольной продукции, в том числе путем распространения алкогольной продукции среди населения бесплатно, а также в виде подарков, применения скидок любыми способами или посредством издания купонов и талонов.

Роспотребнадзор поддержал инициативу, сообщил депутат Владимир Сысоев.

Вместе с тем против инициативы выступил комитет по экономполитике. Действия по стимулированию продажи алкогольной продукции по своей сути представляют собой рекламные акции и соответственно должны регулироваться законодательством РФ о рекламе, высказал позицию профильный комитет. Его позицию поддержало большинство в Госдуме, законопроект был отклонен.

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Алкоголизм и борьба с ним
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