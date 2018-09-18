Половина жилфонда столицы Крыма не готова к зиме

Симферополь, , 11:47 — REGNUM В крымской столице зафиксировано серьёзное отставание в графике по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону, пока подписан только 51% актов и паспортов готовности. Об этом 18 сентября на заседании Совета министров Крыма, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил республиканский вице-премьер Михаил Селезнёв.

«Причина в том, что большое количество многоквартирных домов находится в непосредственном способе управления, однако это не снимает ответственности с администрации города, ведь эти работы необходимо было начинать ещё весной. Пока все меры, которые принимает администрация, не приносят ожидаемых результатов», — отметил вице-премьер, подчеркнув, что для ускорения подготовки к зиме решено подключить инспекцию по жилнадзору.

В целом, по его словам, почти 90% жилого фонда Крыма готово к отопительному сезону: 12 692 многоквартирных жилых дома из 14 256. Готовность социальных объектов к прохождению осенне-зимнего периода составляет 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава РК Сергей Аксёнов заявил о необходимости внедрения более жёсткого контроля за тарифной политикой управляющих компаний, поскольку она несправедливо сформирована.

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