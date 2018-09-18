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С 2019 года на Украине упростят экономические действия с валютой

Экономика

Закон «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля

С 2019 года на Украине упростят экономические действия с валютой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 18 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  На Украине с 7 февраля начнет действовать закон «О валюте и валютных операциях», сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, закон либерализует валютные операции. Так, предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до одного года, индивидуальные валютные лицензии будут отменены, а физическим лицам разрешать закупку валюты через интернет. Также вместо правовой базы из 56 нормативно-правовых актов будет новая база из семи ключевых документов и появится система электронных лимитов.

Напомним, закон «О валюте и валютных операциях» был принят 21 июня 2018 года, вступил в силу 7 июля, а его положения начнут действовать через семь месяцев.

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Банковское дело
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