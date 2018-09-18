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ФАС выявила нарушения при строительстве детского реабилитационного центра

Экономика

Учреждение Минздрава России в качестве заказчика допустило ряд нарушений в аукционной документации

Москва, 18 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявила ряд нарушений при строительстве и вводе в эксплуатацию детского реабилитационного центра с ценой контракта около 3 млрд рублей. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что учреждение Минздрава России в качестве заказчика допустило ряд нарушений в аукционной документации.

«Заказчик не установил требования о соответствии закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу заявки на участие в аукционе», — говорится в сообщении службы.

Также в ФАС уточнили, что учреждение Минздрава России неправомерно запросило на этапе подачи заявок показатели и характеристики товаров, которые могут быть получены только после их приобретения и по результатам их испытаний.

«Участникам надлежало указать крупность песка и поминутную стойкость замков ко взлому», — отметили в ведомстве.

Сообщается также, что дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава России по результатам разбирательства было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

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Борьба с монополизацией в экономике
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