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Названы регионы-рекордсмены по расходам на ЖКХ

Экономика

На Алтае, в Дагестане, Хакасии и Туве средняя семья платит менее 2,5 тыс. рублей ежемесячно

Москва, 18 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Услуги ЖКХ дешевле всего обходятся жителям Алтая и Дагестана, больше всего за них платят на Камчатке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем в 2017 году коммунальные услуги обошлись российским семьям в 4,2 тыс. рублей в месяц.

Так, на Камчатке за услуги ЖКХ платят более 10 тыс. рублей. В ЯНАО — свыше 7 тыс. рублей, столько же в Магаданской области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

На Алтае, в Дагестане, Хакасии и Туве средняя семья платит менее 2,5 тыс. рублей ежемесячно. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По сравнению с 2016 годом показатель по стране вырос незначительно — на 0,2%.

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В Дагестане, Севастополе, Ингушетии и Хакасии доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах самая низкая — 5,6%. Выше всего показатель для северных регионов и Дальнего Востока, здесь лидируют ЯНАО и Колыма (более 15%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэнерго России предложило повысить тарифы на жилищно-комунальные услуги с 1 января 2019 года на 1,7%. При этом следующее повышение — на 4% — ведомство предложило осуществить 1 июля 2019 года.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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