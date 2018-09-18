Йошкар-Ола, , 11:13 — REGNUM Пенсионная реформа нужна, потому что число работающих по сравнению с числом пенсионеров сокращается, соответственно, не хватает средств на выплату пенсий. Как это ни прискорбно, людям приходится принять инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, главный редактор газеты «Марийская правда» Сергей Дружинин.

Негатив граждан объясним, никому не нравится такой шаг, но он необходим из экономических соображений, и его приходится делать. Определенно успокоило людей выступление президента РФ Владимира Путина, они ждали реакцию главы государства, и он продекларировал значительные послабления в законопроекте о повышении пенсионного возраста, что вызвало положительный отклик у населения.

«Людей предпенсионного и пенсионного возраста с удовольствием берут на работу, в частности в журналистике, возраст не влияет на трудоустройство. Если человек хочет работать, то дело не в возрасте, а в профессионализме. Кроме того, люди старшего возраста наиболее надежные. Молодые работники не идеальны, они также могут выполнять свою работу плохо, как и пожилой человек. Поэтому в первую очередь работодатель смотрит на трудоспособность, добросовестность и ответственность работника, и возраст в этом случае не играет роли», — высказал свое мнение Дружинин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»