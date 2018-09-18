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Севастополь отдал Минобороны РФ землю для развития аэродрома Бельбек

Экономика

Более 27 га земли города-героя передали в ведение военных

Севастополь отдал Минобороны РФ землю для развития аэродрома Бельбек
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь — город-герой

Севастополь, 18 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об изъятии 24 участков, входивших ранее в бывший севастопольский совхоз ЗАО «Софьи Перовской», для развития военного аэродрома Бельбек. Документ опубликован на сайте правительства города-героя.

«Изъять для нужд Российской Федерации земельные участки общей площадью 273 447 кв. м», — сказано в приказе.

В документе также отмечается, что государство возместит расходы за изъятые земли по госконтракту по работам на аэродроме.

Напомним, в конце августа спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что аэропорт Бельбек после реконструкции взлётно-посадочной полосы сохранит преимущественно военное значение, но гражданские самолёты в свободное от боевой подготовки время смогут, если это экономически выгодно, приземляться в Севастополе.

Предполагается, что после реконструкции гражданский аэропорт станет филиалом международного аэропорта Симферополь.

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Развитие военной инфраструктуры
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