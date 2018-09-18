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Минфин Украины: Денег сильно не хватает, нужны внешние заимствования

Экономика

Сейчас ситуация лучше, чем в августе, но все равно остается кризисной

Киев, 18 сентября 2018, 11:05 — REGNUM  Остатки средств на едином казначейском счету (ЕКС) Украины сейчас значительно меньше, чем в прошлом году, поскольку Украина не сделала внешних заимствований, заявила прессе и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, наиболее острой ситуация была в начале августа, когда на ЕКС оставалось всего около 2 млрд грн, а вот по состоянию на 1 сентября на счету было уже более 27 млрд грн, но все равно этого недостаточно.

«Это связано с тем, что в первом квартале этого года, по росписи, должны были состояться внешние заимствования. Эти заимствования не состоялись. Соответственно эквивалент 2 млрд долларов, которые мы должны были заимствовать, их нет сейчас на нашем счете», — отметила Маркарова.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ работает в Киеве с 6 до 19 сентября, чтобы принять решение о выдаче Украине очередного транша кредита. Ключевым вопросом, по которому никак не могут договориться правительство Гройсмана и представители Фонда, является очередное повышение цен на газ для населения страны.

При этом Национальный банк Украины ожидает до конца года получить от различных международных доноров 3,48 млрд долл., в том числе 2 млрд долл. — от МВФ.

В августе прошлого года на Украине наблюдалась абсолютно противоположная ситуация — остатки средств на Едином казначейском счете тогда выросли на 17,08 млрд грн (на 38,8%), до исторического максимума в 61,2 млрд гривен.

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, предполагает дефицит 2,26% ВВП.

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Социально-экономический кризис на Украине
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