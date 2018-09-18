Курган тонет в бытовых отходах

Курган, , 11:02 — REGNUM В Кургане остро стоит «канализационный» вопрос: жидкие бытовые отходы минуют очистные системы, поскольку нарушители сбрасывают их где придётся. Извлекаемая из вывоза ЖБО выгода значительно превышает сумму штрафов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

По данным управления ГИБДД УМВД России по Курганской области, в городе 24 транспортных средства, способных перевозить жидкие бытовые отходы (ЖБО). Но на деле их больше, поскольку нелегальный перевоз очень выгоден и транспорт не регистрируют. При этом, несмотря на рейды (только в 2018 году их провели 56 раз и составили 38 протоколов), ситуация только усугубляется: в 2017 году за аналогичный период в городе выявили 10 нарушителей.

Проблема в том что, во-первых, по словам и. о. ген. директора АО «Водный союз» Владимира Овсянникова, не все жидкие бытовые отходы (стоки туалетов, кухонь, бань в домах, не оборудованных канализацией, — прим. ИА REGNUM ), которые должны попадать на очистные сооружения канализации, попадают куда положено. Во-вторых, «Водный союз», будучи единственной компанией в Кургане, работающей с ЖБО, на данный момент предлагает пункт слива данных отходов на улице Омская, 179. И этот слив — единственный на весь город. Нелегалам проще слить ЖБО в люки теплотрасс, ливневой канализации и в водоёмы, чем везти его через весь Курган. Смотровые колодцы, в которые сбрасывают отходы, «Водный союз» заваривает, но их постоянно вскрывают.

Напомним, что проблема касается не только Кургана, но и всего Зауралья. И дело не только в сбросе ЖБО в несанкционированных местах, но и в отсутствии качественной системы очистных сооружений. Один из примеров — озеро Чаша в Кетовском районе, куда сливают жидкие бытовые отходы со всех близлежащих населенных пунктов, так что оно грозит переполниться и затопить окрестности.

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