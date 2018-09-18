В «Камгэсэнергострое» назначили нового генерального директора

Казань, , 11:00 — REGNUM Генеральным директором ПАО «Камгэсэнергострой» — одного из крупнейших в Татарии строительных холдингов — назначен Дамир Сафиуллин, сообщает 18 сентября пресс-служба предприятия.

«Д. Х. Сафиуллин вступил в должность генерального директора ПАО «Камгэсэнергострой» с 18.09.2018 г. » — говорится в сообщении.

Решение о назначении принял совет директоров предприятия. В связи с назначением, полномочия исполняющего обязанности гендиректора ПАО «Камгэсэнергострой» Эдуарда Идрисова прекращены на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году предприятие столкнулось с исками о банкротстве со стороны нескольких компаний. Некоторые из них были отозваны, по другим удалось достичь мирового соглашения. Местные СМИ со ссылкой на источники в компании сообщили, что за последние четыре месяца руководство предприятия провело работу по взысканию дебиторской задолженности и погашению долгов перед контрагентами.

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В 2012—2014 годах Дамир Сафиуллин занимал должность заместителя гендиректора по корпоративной политике ОАО «Генерирующая компания», затем возглавлял пост замминистра промышленности и торговли Татарии, где курировал энергетическую отрасль. С 2017 года он руководил корпоративным управлением собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ».