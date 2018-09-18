На одном из крупнейших водохранилищ Зауралья завершили капитальный ремонт

Курган, , 10:45 — REGNUM В Курганской области на одном из крупнейших водохранилищ — Куртамышском — завершили капитальный ремонт. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Водохранилище на реке Куртамыш из-за своих объёмов является опасным водным объектом. Ремонт предотвратил возможный ущерб от аварии гидротехнических сооружений, который составил бы 111,860 млн рублей. Опасности подвергались 290 человек, уточнили в департаменте.

Объект отремонтировали на средства федерального бюджета по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» — удалось привлечь более 25 млн рублей. Для этого с 2014 года на средства города Куртамыша и региона разрабатывался проект ремонтных работ. В 2015 году его успешно защитили в Москве, благодаря чему и удалось войти в программу и получить федеральные деньги.

Добавим, что в ходе капремонта, которым занимался победитель торгов ООО «Стройпроект» из Ишима, отремонтировали земляную плотину, паводковый водосброс, донный водоотвод, эксплуатационный и служебный мостики. Плотину укрепили плитами. Заменили восемь затворов на водосбросе. Работы шли с 2016 года и завершились в сентябре 2018.