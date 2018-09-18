Французский инвестор запустит производство сельхозтехники под Воронежем

Воронеж, , 10:39 — REGNUM Строительство завода французской компании KUHN Group на территории Воронежской области начнется в 2019 году, уже на 2020 год запланирован запуск первого этапа проекта. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 17 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с руководством компании.

На встрече обсуждалась детальная реализация инвестиционного проекта компании ООО «КУН ВОСТОК» «Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники» на территории Воронежской области. Под строительство первого предприятия компании в России выбрана площадка в 19 га в Рамонском районе. Инвестиции в строительство составят не менее 380 млн рублей, на новом предприятии будет создано 50 рабочих мест. Регион был выбран инвестором из-за нескольких факторов — это и хорошие рынки сбыта, и наличие квалифицированных специалистов, а также благоприятные условия, созданные региональным правительством. Как отмечалось на встрече, компания намерена развивать партнерство с Воронежским госуниверситетом — студентам будет обеспечен технический доступ к предприятию для обучения.

«КУН — наш надежный партнер, которого мы давно ждали. Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион», — сказал Александр Гусев.

«Сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получение всех разрешительных документов. Думаем, что полномасштабно мы начнем строить в начале следующего года, а уже в 2020 году первый этап проекта будет запущен, — сказал генеральный директор ООО «КУН ВОСТОК» Асад Лапш.

Александр Гусев отметил, что запуск нового производства на Воронежской земле будет способствовать развитию сельхозотрасли нашего региона и повышению активов самой компании.