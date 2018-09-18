Еврооблигации «Нафтогаза Украины»: Эксперты говорят о захвате газовых сетей

Киев, , 10:39 — REGNUM На Украине продолжается скандал, связанный с желанием компании «Нафтогаз», которая декларирует сверхприбыли, в ближайшее время взять кредиты.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября глава правления компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» осенью планирует выпуск еврооблигаций в объеме 0,5 — 1 млрд долл. «для развития компании». При этом согласно официальным данным, по итогам 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн (около $1,5 млрд).

Один из ведущих украинских экспертов по энергетике, Юрий Корольчук, подчеркивает, что «Нафтогаз» на сегодняшний день совершенно точно не нуждается в выпуске еврооблигаций.

«Не существует ни критической финансовой, ни производственной необходимости привлечения 0,5−1 млрд. долл. Компания не проводит инвестиционную деятельность на зарубежных рынках и не имеет планов развития внутренних сегментов газового рынка Украины. «Нафтогаз» декларирует формальную прибыль — 1,5 млрд. долл», — отмечает эксперт в своем комментарии.

По информации специалиста, «Нафтогаз» пытается использовать выпуск еврооблигаций для продолжения политики захвата газовых сетей. В частности, предполагает Корольчук, привлеченные средства будут направлены прежде всего на дальнейшею организацию процесса вытеснения с рынка действующих облгазов.

«Следующим шагом станет перевод газовых сетей под контроль «Нафтогаза», что позволит компании собирать с населения оплату за газ… Более того, также государству придется выступить гарантом выпуска еврооблигаций, поскольку «Нафтогаз» на международных рынках не является компанией, которая пользуется доверием на международных финансовых рынках», — подчеркивает он.

В завершение Корольчук подчеркивает, что экономические основания для привлечения кредитов для нужд «Нафтогаза» являются необоснованными, и лишь позволят сторонним компаниям «нажиться».

"Ведь выпуск еврооблигаций — это возможность иностранных компаний дополнительно заработать на государственной компании «Нафтогаз Украины». Речь идет фактически о привлечении кредита на сумму 1 млрд. долл. В лучшем случае процентная ставка будет составлять 8−10%. За пять лет «пользования» такими ненужными еврооблигациям «Нафтогазу» придется заплатить как минимум 250 млн. долл», — предполагает эксперт.