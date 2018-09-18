Счетная палата до ноября проверит рекультивацию отходов Байкальского ЦБК

Москва, , 10:19 — REGNUM Счетная палата проведёт проверку эффективности использования денежных средств, выделенных для рекультивации отходов Байкальского ЦБК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, проверка проходит в рамках депутатского запроса главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева («Единая Россия»).

В Счетной палате отмечают, что в настоящее время проводятся контрольные мероприятия по использованию средств бюджета на ФЦП по охране озера Байкал, в рамках которых предусмотрена, в том числе, проверка реализации мероприятий по ликвидации отходов БЦБК.

В ноябре в комитет Госдумы будет представлен соответствующий отчёт, отметил Николаев.

«Важно понять куда уходят бюджетные средства выделяемые для очищения берегов Байкала от отходов целлюлозно-бумажного комбината. Деньги выделяются, а лигнин как лежал, так и лежит, представляя опасность. С 2013 года берега озера не могут очистить от загрязнений, причём на это уже потрачено более 1,3 млрд рублей. В 2018 году из федерального бюджета выделено ещё 1,4 млрд рублей и региональные власти их до сих не освоили», — отметил Николаев.