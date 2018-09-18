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«Повышать пенсионный возраст надо одновременно с перестройкой экономики»

Экономика

Шаги не должны быть поспешными, они должны быть очень осторожными и поэтапными, заявила эксперт

Йошкар-Ола, 18 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  Отменить пенсионную реформу невозможно, потому что состояние и пенсионеров, и размера пенсий, и перспектив для тех, кто еще не пенсионер, нельзя считать нормальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Марий Эл Валентина Злобина.

«Пенсионная реформа необходима, но важно её содержание, а главное содержание реформы — это сочетание её с размерами активации и экономической жизни, и перестройки экономики страны для того, чтобы создать условия образования новых рабочих мест для людей любого возраста. Однозначно необходимо повышать размер пенсий, сегодня её не хватает на жизнь большей части пенсионеров», — отметила эксперт.

Повышение пенсионного возраста — очень жёсткая, но нужная мера, если будет сочетаться с перестройкой экономики. Следует думать о максимальной защите прав работающих и о росте заработной платы. На сегодняшний день одна из проблем — бедные работающие граждане из-за низкой зарплаты, особенно это касается семей с детьми.

«Пенсионная реформа назрела, но нуждается в дальнейшей доработке. Повышение пенсионного возраста не должно быть поспешным, оно должно быть очень осторожным и поэтапным на фоне роста экономики», — высказала свое мнение Злобина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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