«Повышать пенсионный возраст надо одновременно с перестройкой экономики»

Йошкар-Ола, , 10:12 — REGNUM Отменить пенсионную реформу невозможно, потому что состояние и пенсионеров, и размера пенсий, и перспектив для тех, кто еще не пенсионер, нельзя считать нормальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Марий Эл Валентина Злобина.

«Пенсионная реформа необходима, но важно её содержание, а главное содержание реформы — это сочетание её с размерами активации и экономической жизни, и перестройки экономики страны для того, чтобы создать условия образования новых рабочих мест для людей любого возраста. Однозначно необходимо повышать размер пенсий, сегодня её не хватает на жизнь большей части пенсионеров», — отметила эксперт.

Повышение пенсионного возраста — очень жёсткая, но нужная мера, если будет сочетаться с перестройкой экономики. Следует думать о максимальной защите прав работающих и о росте заработной платы. На сегодняшний день одна из проблем — бедные работающие граждане из-за низкой зарплаты, особенно это касается семей с детьми.

«Пенсионная реформа назрела, но нуждается в дальнейшей доработке. Повышение пенсионного возраста не должно быть поспешным, оно должно быть очень осторожным и поэтапным на фоне роста экономики», — высказала свое мнение Злобина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»