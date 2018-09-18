Ярославское УФАС не проверяет тарифы на вывоз мусора

Ярославль, , 10:03 — REGNUM Ярославское управление федеральной антимонопольной службы не получало поручения проверить тариф на вывоз мусора от ФАС России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

Проверить тарифы региональных операторов 13 сентября потребовал от ФАС комитет Госдумы России по экологии. Проведенный комитетом мониторинг показал, что в ряде регионов плата за вывоз мусора увеличится многократно.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в Республике Ингушетия платеж вырастет в 18,5 раза, в Нижегородской области — почти в 17 раз, в Харабалинском районе Астраханской области в 9,6 раза, в Курганской области — в 8 раз, в Юрлинском муниципальном районе Пермского края в 6,6 раза, в Республике Коми более чем в 5 раз, в Иркутской области в 4,4 раза, в Воронежской области в городском округе Нововоронеж платеж для семьи увеличится в 4 раза. Ярославская область в докладе не прозвучала, однако и здесь, как сообщало ранее ИА REGNUM, для большинства жителей платеж вырастет.

Мы считаем, что такой кратной эскалацией тарифов должна заняться Федеральная антимонопольная служба, и сегодня результаты нашего мониторинга будут переданы в это ведомство», — заявил 13 сентября председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

В региональном УФАС сообщили, что центральный аппарат ведомства, действительно, рассматривает инициативу депутатов.

«Данный вопрос рассматривается в центральном аппарате ФАС России. В наш территориальный орган никаких соответствующих поручений пока не поступало», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Депутаты Госдумы собираются в конце текущего года представить очередные результаты мониторинга, и планируем обсудить проблемы с реализацией «мусорной реформы» в регионах.

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